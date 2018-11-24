1915 Çanakkale Köprüsü'nde Kazı ve Kazık Çalışmaları Tamamlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bugün itibariyle özellikle bu projenin en önemli yapısı olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, deniz içerisinde yapılmış olan temel iyileştirme amaçlı kazı ve kazık çalışmaları tamamlanmış durumda." dedi.