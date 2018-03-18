1915 Çanakkale Köprüsü" İnşaatında Denize İnildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından tamamlandığında "dünyanın en uzun köprüsü" unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayaklarındaki kule temel betonu atıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu'nun Sütlüce mevkisinde düzenlenen Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım katıldı.

Törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri, tören için platforma davet edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yatırımlar için hayır duası yaptı.

Erdoğan, Alçıtepe Camisi'nin açılışı için video konferans yöntemiyle projenin yapımını üstlenen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve OPET Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk'e bağlandı.

Caminin ibadete açılmasının ardından Erdoğan, Türkiye'nin ilk müze kalesi olarak hizmet verecek olan Kilithabir Kalesi ile bu köyde restorasyonu tamamlanan Fatih Camisi'nin açılışı için Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile bağlantı gerçekleştirdi.

Günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu, tarih tüpünün içine konularak temelin atıldığı noktaya bırakıldı.

Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve protokol üyeleri ile Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencileri Zeynep Sahra Tüken, Yağmur Ece Koşar ve Selen Balçuva ile butona basarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule temel betonunu attı.

Törende aynı zamanda köprünün Asya Yakası kule ayaklarının yerleşeceği deniz tabanına da ilk kazık çakıldı.

Cumhuriyetin 100. yılında açılacak

İnşaatı, Daelim-Limak- SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından devam eden,18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te tamamlanarak açılması hedefleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin sonunda köprünün 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de açılacağını açıkladı.

Proje 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğunda. Projede, bugüne kadar kesonların inşa edileceği kuru havuzlar tamamlandı, kuru havuz hafriyat çalışmaları bitirildi, tasarım çalışmaları yapılmakta olup zemin iyileştirmeleri gerçekleştirildi.

Dünyanın en uzun köprüsü olacak

Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünya tarihinde de büyük iz bırakmış Çanakkale'nin simge yapılarından biri olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, en yüksek mühendislik ve estetik tasarım standartlarını karşılayacak özelliklere sahip olacak.

Tamamlandığında 2023 metre ana açıklığı ile dünyanın en geniş açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 333 metrelik kuleleri ile de dünyanın en yüksek asma köprüsü unvanını alacak.

Seyahat süresi 4 dakikaya inecek

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa, denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise yedinci kez birleştirilmiş olacak.

Feribot ile yaklaşık 30 dakikada geçilen Çanakkale Boğazı'ndaki bekleme süreleri ve yaklaşık bir saat süren seyahat süresi 4 dakikaya inmiş olacak.

Projeyle birlikte Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, tüm ulaşım sistemleriyle entegrasyonunu da gerçekleştirmiş olacak.

Rakamlarla 1915 Çanakkale Köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu 2 bin 23 metre, orta açıklık 770'er metre, yan açıklıklar ayrıca 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.

Köprü 2 x 3 trafik şeritli olacak. Köprü tabliyesinin 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülüyor. Tabliyenin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları–bakım şeridi 3 metre teşkil edilecek.

Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre ve kule en üst tepe noktasının ise 333 metre olması öngörülüyor.

Proje kapsamında bir asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar

Kule Keson temellerinin birinci aşamasının imal edileceği kuru havuz çalışmaları tamamlandı, kule temeli keson imalatı donatı çalışmalarına başlandı.

Gerek asma köprü de gerekse otoyol güzergahında proje çalışmaları devam ediyor.

Kamulaştırma çalışmalarına 19 Aralık 2017 tarihinde başlandı ve devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının oturacağı konumlarda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı.