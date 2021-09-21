1915 Çanakkale Köprüsü 318 metre yükseklikten görüntülendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret öncesi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya yakasındaki kulesine çıkan gazeteciler, çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüledi.

Sabah saatlerinde Çanakkale'nin Lapseki içesinde bulunan Asya Ankraj Sahası'na gelen basın mensupları, burada bulunan iskeleden teknelerle Asya Kulesine götürüldü.

Asansörlerle iki grup halinde kuleye çıkan yaklaşık 80 gazeteci, buradaki çalışmaları 318 metre yükseklikten görüntüleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ziyaret programı kapsamında köprü inşaatında devam eden çalışmaları inceleyip köprünün deniz üzerindeki çalışabilmesi için oluşturulan ve işçiler tarafından kullanılan "kedi yolu"ndan beraberindekilerle 4 bin 608 metre yürüyerek Avrupa kıtasına geçmesi bekleniyor.