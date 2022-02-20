1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak

AA, Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
 - Güncelleme:
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title