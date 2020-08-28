1911 yılında yapıldı, şimdi tadilata alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1911 yılında yapıldı, şimdi tadilata alındı

1911 yılında yapıldı, şimdi tadilata alındıBARTIN'ın Amasra ilçesinde 1911 yılında Osmanlı döneminde yapılan 800 metre uzunluğundaki mendirekte onarım çalışmaları devam ediyor.

28.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:07

1911 yılında yapıldı, şimdi tadilata alındı

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 1911 yılında Osmanlı döneminde yapılan 800 metre uzunluğundaki mendirekte onarım çalışmaları devam ediyor. Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı büyük uğraş veren firma, her biri 22 ton ağırlığındaki 13 bin adet beton bloğu denize yerleştiriyor.

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'nın kent merkezinin denizden korunması ve balıkçılığın gelişmesi adına 1 Mayıs 1911 yılında inşaatına başlanan Büyük Liman mevkiindeki mendirek, tarihi boyunca 4 kez tadilat gördü. 800 metre uzunluğundaki mendirekte Karadeniz'in sert dalgaları nedeniyle zaman zaman çökmeler meydana geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018 yılında ihalesi yapılan ve çalışmalara başlanılan mendirekte onarım çalışmaları devam ediyor. 30 işçi, 7 kamyon, 2 adet vinç, 3 ekskavatör, 2 dalgıç, 2 lastikli yükleyici ve 1 beton santrali ile mendirekten 30 metre denize doğru taş tahkimat ve dolgu yapılıyor. Özellikle Amasra ilçesinin kuruvaziyer turizminin gelişmesi ve kent merkezindeki büyük dalgalardan ilçeyi korumak için başlanan mendirek onarım inşaatında 18 metre derinliğe beton bloklar yerleştiriliyor. Zaman zaman Karadeniz'in sert poyraz rüzgarına maruz kalan inşatta duraksamalar oluyor. Şu ana kadar 3 bin 500 adet beton blok denize yerleştirilirken, proje 2021 yılında tamamlanmasının ardından ilçenin Karadeniz Bölgesindeki kuruvaziyer turizminin önemli noktası haline geleceği bildirildi.

1911 yılında yapıldı, şimdi tadilata alındı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı 3. Sayfa
Ankara karayolunda gerçekleşen feci kazada 4 kişi yaralandı
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik Güncel
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabını basan yayınevinden skandal savunma: Kontrol etmedik
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredisini yapılandıranlar dikkat! Bankaların kestiği komisyonu geri alabilirsiniz
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu 3. Sayfa
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Cinsellik
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Avustralya'da bir kadın sifonun içinde 4 zehirli yılan buldu
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki alkollü sürücü 5 kişilik aileyi biçti
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Tek yumurta üçüzü kardeşler tıp fakültesini kazandı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Trump için tarihi güne başrolde kızı ve karısının olduğu 5 saniyelik video damga vurdu
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
Galatasaray, Linnes'e talip olan Beşiktaş'tan Dorukhan'ı istiyor
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
İkinci el araçlarda fiyat yüzde 100 arttı, araç bulamayan esnaf isyanda!
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Kaçak silah ticareti yapan imam, suçüstü yakalandı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Van'da çıkan yangında eşyalar kül olurken, bir tek Kur'an-ı Kerim'in yanmaması büyük şaşkınlık yarattı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,3 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 461,3 liradan işlem görüyor
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Rasim Öztekin'den Dümbüllü'nün kavuğunu devralacak olan Şevket Çoruh: Haberi duyunca oturup ağladım
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Son Dakika: Japonya Başbakanı Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Çocuklarıyla tatile çıkan Sibel Can, bikinili görüntülenmemek için köşe bucak kaçtı
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı
Metropollerde sansasyonel eylem hazırlığında olan teröristler 35 kilo TNT ile yakalandı
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
Çukur'un fenomen ismi Cihangir Ceyhan, diziye 3. bölümde veda edecek
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Deniz Akkaya Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton Ronald Koeman
Daha Fazla Tv Türk Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: 1911 yılında yapıldı, şimdi tadilata alındı - Bartın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 12:07:54. #1.15#
title