1907 Fenerbahçe Espor, yeni takım analisti Invokid ile ilgili açıklama yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

1907 Fenerbahçe Espor, yeni takım analisti Invokid ile ilgili açıklama yaptı

11.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:23
1907 Fenerbahçe Espor, yeni takım analisti Invokid ile ilgili açıklama yaptı

1907 Fenerbahçe Espor, yeni analisti "Invokid" hakkında açıklama yaptı!

1907 Fenerbahçe Espor Twitterdan yaptığı açıklamada Arda "Invokid" Başaran ile çalışmalarına 2021 Yaz Mevsimi sonuna kadar devam edeceklerini duyurdu.

1907 Fenerbahçe Espor geçtiğimiz hafta Galatasaray Espor ile oynadığı derbi maçını kazandı ve skorunu 7 galibiyet 7 bozgun durumuna getirdi. Türkiye şampiyonluk liginde 6 sırada olmasına rağmen derbiyi kazanarak yarıştan düşmediğini kanıtlamıştı ve bunun üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada takım analisti Invokid ile çalışmalarına devam edeceğini de açıkladı.

Arda "Invokid" Başaran'a başarılar diliyoruz. 13 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Espor GALAKTICOS - 1907 Fenerbahçe Espor maçında her iki takıma da başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Saldırı İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1907 Fenerbahçe Espor, yeni takım analisti Invokid ile ilgili açıklama yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 18:24:53. #1.15#
title