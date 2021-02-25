1907 Fenerbahçe Espor'un yeni transferi: Oncan!

1907 Fenerbahçe Espor genç üst koridor oyuncusu Lenom'un Riot Games tarafından ceza almasının ardından, 5 Ronin'den ayrılan üst koridor oyuncusu Oncan ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Onurcan Atak / Oncan kimdir?

Sezona genç bir takım kurarak başlayan 1907 Fenerbahçe Espor ilk hafta maçlarında beklenenin altında bir performans sergiledi. İlerleyen haftalarda oyuncuların birbirlerine uyum sağlaması üst sıralardaki rakiplerine zorluklar yaşattı. Bu hafta sonu oynanacak maçlar öncesinde Riot Games tarafından yapılan açıklamada, 1 Mart tarihine kadar maçlardan men cezası alan Lenom'un yerine kimin oynayacağı merak konusuydu. 1907 Fenerbahçe Espor 5 Ronin'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Oncan ile anlaşmaya vararak tartışmalara son noktayı koydu.

ONURCAN ATAK (ONCAN) KİMDİR?

Oncan profesyonel LoL hayatına ilk alarak SuperMassive Akademi takımında başladı. Ardından başarılı performansıyla dikkatleri çeken üst koridor oyuncusu 5 Ronin ile Şampiyonluk Ligi'nde mücade ederek tecrübe kazandı. Ancak takım içi sorunlar yaşayan 5 Ronin, Oncan ve Pilot ile yollarını ayırma kararı alarak yerlerine Skewer ve Andariel'ı transfer etti.

5 Ronin takımı ve Oncan yaptıkları açıklamalarda kendilerini savunmuşlardı. Bunun neticesinde takımdan ayrılan Oncan, Hollanda'ya döneceğini belirtmişti. Bugün yapılan açıklamayla ise ŞL mücadele eden 1907 Fenerbahçe Espor ile anlaşmaya vardı. Bu hafta sonu Şampiyonluk Ligi'ne dönüş yapacak olan oyuncu üst koridarda görev yapacak.

1907 Fenerbahçe Espor bu hafta fastPay Wilcats ve Team Aurora takımları ile karşı karşıya gelecek. Şu zamana kadar beklenen performansın altında kalan ekip puan tablosunda 7. sırada yer alıyor.