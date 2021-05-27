1907 Fenerbahçe Espor Rip77 ile yollarını ayırdı!

1907 Fenerbahçe Espor PUBG Mobile oyuncusu ile yollarını ayırdı.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 1907 Fenerbahçe Espor Rip77 ile yollarını ayırdı. Organizasyon, ayrılık paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Organizasyon ayrılık paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

PUBG Mobile oyuncularımızdan Anıl "Rip77" Güven ile sözleşmemiz feshedilmiştir. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz.

Oyuncu ile yolların ayrılması taraftarı pek mutlu etmiş görünmüyor. Taraftarların bir kısmı bu ayrılığı doğru bulurken bir tarafı ise oyuncunun takımdan gitmemesi yönünde olduğunu savunuyor. Oyuncunun yeni bir takımla anlaşıp anlaşmayacağı ise henüz kesin değil.

Playerbros ekibi olarak öncelikle her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Anıl Güven'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros