1907 Fenerbahçe Espor dünya çapında sesini duyurmak için yeni Twitter hesabı açtı
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1907 Fenerbahçe Espor dünya çapında sesini duyurmak için yeni Twitter hesabı açtı

17.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:24
1907 Fenerbahçe Espor dünya çapında sesini duyurmak için yeni Twitter hesabı açtı

1907 Fenerbahçe Espor (FBespor) topluluğunu dünya çapında genişletmek istiyor!

Türk espor organizasyonu 1907 Fenerbahçe Espor uluslararası arenada adını duyurmak istiyor. Başarılı organizasyon tüm dünyadaki espor severlere ulaşmayı hedefliyor. Kulüpten bu hedefler doğrultusunda ilk adım geldi.

1907 Fenerbahçe Espor kendi topluluğunu dünya çapında genişletmek amacıyla İngilizce paylaşım yapacakları bir Twitter hesabı açtı. Böylelikle organizasyonun tüm haberleri ve maç duyuruları İngilizce olarak yeni açılan hesapta paylaşılacak.

Hesabın duyurulması için sosyal medya hesabından paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlarda kulüp Türkiye'nin en büyük ve lider espor markalarından biri olduklarını söyledi. Kulübün Avrupa çapında ve küresel sahnede bir çok başarısı bulunduğu belirtildi. Organizasyon olarak şu anda 10 farklı oyunda takımları olduğu bilgisi paylaşıldı. Topluluklarını dünya çapında genişletmekten heyecan duyulduğu ve yeni taraftarlarını karşılamak için heyecanlı bir bekleyiş içinde olunduğu aktarıldı. Organizasyon tarafından, taraftarların gelecekteki heyecan verici başarılara tanıklık etmesi için hesabı takip etmeleri tavsiye edildi.

Ayrıca açılan yeni sosyal medya hesabını yönetmesi için Mithat 'mitorell' Birgin ile anlaşıldı. Kulüp tarafından Mithat için birde hoşgeldin mesajı yayınlandı.

1907 Fenerbahçe Espor'un yeni oluşturduğu hesaba ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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