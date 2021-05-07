1907 Fenerbahçe Espor Coach IRL ile yollarını ayırdı!
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1907 Fenerbahçe Espor Coach IRL ile yollarını ayırdı!

1907 Fenerbahçe Espor Coach IRL ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Coach IRL'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 1907 Fenerbahçe Espor Coach IRL ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini . Organizasyon fesih duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına paylaştı.

Takımın paylaşım açıklamasında "League of Legends koç ekibimizden Adnan "Coach IRL" Şengül ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar takımımıza olan katkıları için teşekkür ederiz." cümlelerini kullandı. Açıklamaya baktığımızda gayet seviyeli ve karşılıklı bir ayrılık söz konusu gibi duruyor. Ancak bu ayrılığa taraftarlardan aynı anlayışı beklemek pek mümkün değil. Paylaşıma gelen yorumlarda taraftarlar Coach IRLile yolların ayrılmasından pek memnun değil.

Playerbros ekibi olarak Coach IRL'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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