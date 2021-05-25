1907 Fenerbahçe Espor Ateş Peşkersoy'u kadrosuna kattı!
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1907 Fenerbahçe Espor Ateş Peşkersoy'u kadrosuna kattı!

1907 Fenerbahçe Espor Ateş Peşkersoy'u kadrosuna kattı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

1907 Fenerbahçe Espor kadrosunu güçlendiriyor!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 1907 Fenerbahçe Espor Ateş Peşkersoy ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon Ateş Peşkersoy ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

ŞAMPİYON Takımımıza Bir YILDIZ Daha! NBA2K takımımıza Şutör Gard pozisyonunda Ateş Peşkersoy'u dahil ederek yoğun turnuva takvimimizde kadro rotasyonumuzu artıracağız. Aileye hoş geldin !

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. 1907 Fenerbahçe Espor yaptığı bu transferle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Ateş Peşkersoy'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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