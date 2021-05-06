1907 Fenerbahçe Espor "24" ile sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe'de ayrılık havası!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 1907 Fenerbahçe Espor "24" ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini . Organizasyon fesih duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına paylaştı.

Takımın paylaşım açıklamasında "League of Legends oyuncumuz Seyfi Onat "24" Aytemiz ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar takımımıza olan katkıları için teşekkür ederiz." cümlelerini kullandı. Açıklamaya baktığımızda gayet seviyeli ve karşılıklı bir ayrılık söz konusu gibi duruyor. Ancak bu ayrılığa taraftarlardan aynı anlayışı beklemek pek mümkün değil. Paylaşıma gelen yorumlarda taraftarlar Seyfi Onat "24" Aytemiz ile yolların ayrılmasından pek memnun değil. Oyuncuya gereken önemin verilmediği, yedek bırakıldığı gibi yorumlar gelmiş.

Seyfi Onat "24" Aytemiz'in ise gelecek kariyeri hakkında herhangi bir paylaşım bulunmuyor

Kaynak: Playerbros