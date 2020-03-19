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Fenerbahçe, basketbol, Aydın, Spor

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru ÇiçekSepeti

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru ÇiçekSepeti oldu.

19.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:54
1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru ÇiçekSepeti

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru ÇiçekSepeti oldu.

Anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan ÇiçekSepeti Üst Yöneticisi Emre Aydın, "ÇiçekSepeti olarak 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'na destek vereceğimiz ve takımın formalarında logomuz yer alacağı için çok gururlu ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

ÇiçekSepeti olarak spora desteklerinin süreceğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Basketbolsever bir şirket olarak bu spor dalına ING Basketbol Süper Ligi sponsorluğumuz sonrası ikinci bir destek vermek hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için değer taşıyor. Aslında tüm spor dallarına ilgili bir şirketiz. Bu nedenle yaptığımız sponsorluk anlaşmalarını bir yatırım olarak değil, spora destek kapsamında değerlendiriyoruz. Bundan sonra da spora desteğimizi sürdüreceğiz."

ÇiçekSepeti, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsorları arasında yer alıyordu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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