1907 Fenerbahçe Elramir ile yollarını ayırdı!

Elramir'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan 1907 Fenerbahçe Elramir ile yollarını ayırdığını duyurdu. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarıyla paylaştı.

Geçtiğimiz hafta takım tekliflerine açık olduğunu duyuran oyuncu ile bu hafta sözleşme feshedildi. Geçtiğimiz sezon 1907 Fenerbahçe Espor'un gençleşmeye gitmesiyle birlikte, organizasyon başarılı oyuncuyu "Ormanı" rolüyle bünyesine katmıştı. Ligde de büyük bir performans sergileyerek fastPay Wildcats ile final maçı oynayıp kaybeden organizasyon yeni sezon için Elramir'i kadroda düşünmedi.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

League of Legends oyuncumuz Taha "Elramir" Yurdagüven ile sözleşmemiz sonlandırılmıştır. Değerli oyuncumuza takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

1907 Fenerbahçe Espor Genel Menajeri Emre Aksoy ayrılık paylaşımının altına şu yorumu yaptı: ,

Sevgili Taha, Sana birçok defa söylediğim şeyleri bir defa da buradan yazmak istiyorum. Seninle aynı takımda çalıştığım için çok mutluyum. Bize birçok gururu yaşattın, bu sene yaşadığımız gelişime herkes kadar sen de katkı sağladın. Bir defa bile yüzümüzü kızartacak bir harekette bulunmadın. Bu oyunu ne kadar iyi oynadığının, ne kadar iyi bir lider olduğunun, doğru şartlar sağlandığında neler başarabileceğinin farkındayız. Takımın ne zayıf halkası sendin, ne de bu split sonunda günah keçisi sen seçildin. Fakat sadece Yaz Mevsimi'nde farklı bir planlama ile ilerlemek istedik ve birkaç sezondur ilgili olduğumuz bir oyuncuyu kadromuza katmak istedik. Fenerbahçe'ye kattıklarını ve fazlasını kariyerinde farklı takımlarda göstereceğine eminim. Yolun açık olsun, gittiğin her yerde destekçin olmaya devam edeceğim.

Playerbros ekibi olarak iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Elramir'e gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros