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1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 UNİFEB'ten Ata'ya ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 UNİFEB'ten Ata'ya ziyaret

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Derneği (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 ÜNİFEB Derneği (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

1907 Fenerbahçe Derneği ile 1907 ÜNİFEB geleneksel Anıtkabir ziyaretinin 18'incisini gerçekleştirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 83'üncü yılında gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretine, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 63 üniversiteden 3 bin 500 öğrenci ile 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Aslanlı yoldan yürüyen kortej mozoleye çiçek bıraktı. Ziyaretin ardından Anıtkabir Komutanlığı ziyaret edilerek Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert'e Başkan Rıfat Perahya tarafından hediye takdim edildi.


1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 UNİFEB'ten Ata'ya ziyaret

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 UNİFEB'ten Ata'ya ziyaret

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 UNİFEB'ten Ata'ya ziyaret

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 UNİFEB'ten Ata'ya ziyaret

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 UNİFEB'ten Ata'ya ziyaret

1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 UNİFEB'ten Ata'ya ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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