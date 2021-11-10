1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Bültenler - Haberler | Güncel
1907 Fenerbahçe Derneği üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

1907 Fenerbahçe Derneği ile 1907 ÜNİFEB geleneksel Anıtkabir ziyaretinin 18'incisini gerçekleştirdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 83'üncü yılında gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretine, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 63 üniversiteden 3.500 öğrenci ile 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ziyarette Aslanlı yoldan yürüyen kortej mozoleye çiçek bıraktı.

Ziyaretin ardından Anıtkabir Komutanlığı ziyaret edilerek Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert'e Başkan Rıfat Perahya tarafından hediye takdim edildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
80 metre yüksekte Ata'ya saygı

80 metre yüksekte Ata'ya saygı

 Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

Türkiye, Ata'yı saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title