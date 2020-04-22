1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneğinden sağlık çalışanlarına destek 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle yoğun bir tampoda hizmet veren sağlık çalışanlarına ikramda bulundu.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle yoğun bir tampoda hizmet veren sağlık çalışanlarına ikramda bulundu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, dernek başkanı Faruk Darıyerli ile üyelerin, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi pandemi bölümünde görevli sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla ikramda bulunup, teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA