1900 yıllık Makedon Kulesi'nde restorasyon başladı

EDİRNE (DHA) - ROMA İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 2'nci yüzyılda kurulan Hadrianopolis'i çevreleyen surların dört köşesindeki kulelerden biri olan, Edirne kent merkezindeki Makedon Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

Edirne'nin kurucusu Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yapılan ve o günden bugüne ayakta kalmayı başaran Makedonya Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alındı. Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Makedonya Kulesi, Edirne'nin ayakta kalan en eski yapılarından biri olma özelliği taşıyor. Geçmiş yıllarda depremlerle hasar oluşan ve onarım gören tarihi yapı, uzun yıllardır atıl olarak bulunuyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi' olarak ihaleye çıkarılan projeyle Makedonya Kulesi ve bahçesi çevresine bariyerler çekilerek çalışma başlatıldı.

Elif Cebecioğlu'da, "İnşallah çok güzel olur ve aslına uygun yaparlar. Eğer aslına uygun yapılırsa bir Edirneli olarak çok sevinirim. Hiçbir şekilde değişmeden, tarihe dokusuna zarar verilmez. Turizm açısından çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çevre düzenlemesi de yapılırsa bu daha iyi olur. Bunun yanında burası trafiğe kapanırsa çok faydalı olacaktır turizm açısından" dedi.