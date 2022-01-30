1900'lü yıllarda elle yazılan tezler akademik çalışmalara örnek oluyor

ANKARA - 1900'lü yıllarda elle yazılan bitirme tezleri, o zamanlarda akademik çalışmaların zorluğunu yansıtarak, gelecek çalışmalara örnek niteliği taşıyor.

Gazi Üniversitesi bünyesinde Gazi Eğitim Fakültesi Kütüphanesi'nden Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'ne devredilen 'Nadir Eserler' kitaplığında 1900'lü yıllarda öğrencilerin elleriyle yazdığı, içlerine dokuma ve resim çizerek tamamladığı bin 580'e yakın lisans bitirme tezi de bulunuyor. O zamanlarda akademik çalışmaların zorluğunu yansıtan bu eserler, gelecek akademik çalışmalara da bir örnek niteliği taşıyor.

"Bin 580 adete yakın 1935 ve 1987 yılları arasını kapsayan el yazmalı tezlerimiz var"

1900'lü yıllarda yazılan el yazması tezler hakkında bilgi veren Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Nur Uzun, el yazması tezlerin dijital ortama aktarılarak öğrencilerin örnek göreceği bir çalışma olacağını belirtti. Uzun, "Bin 580 adete yakın 1935 ve 1987 yılları arasını kapsayan el yazmalı tezlerimiz var. O zamanlar teknoloji yeterli olmadığı için öğrenciler bitirme tezlerini elleriyle büyük emekler vererek yazmışlar. Makinadan çıkmış gibi o kadar emek verilerek hazırlanmış ki bu tezler, içerisinde resimler, tablolar, el işlemeler, kumaşlar bir kültürel tarihe eşlik eden bu tezleri de biz kütüphanemizde koruma altına tutuyoruz. El yazmalı tezlere ilişkin olarak da yine Osmanlı dönemine olan ilişkin eserlerde dijitalleştirme projesi olduğu gibi, burada da el yazması tezleri dijitale aktararak kullanıcılarımızla buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.