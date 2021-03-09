19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından ipekböcekçiliği canlandırılması çalışmaları
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19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından ipekböcekçiliği canlandırılması çalışmaları

09.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:52
19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından ipekböcekçiliği canlandırılması çalışmaları

Bilecik'te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılması çalışmaları kapsamında 700 dut fidanı toprakla buluştu.

Bilecik'te, 19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından biri durumuna gelen ipekböcekçiliğinin yeniden canlandırılması çalışmaları kapsamında 700 dut fidanı toprakla buluştu.

Son yıllarda ipek böceği üretimini artırmak ve genç kuşakları da üretime dahil etmek için Bilecik Valiliği ve Koza Tarım Satış Kooperatifleri birliğince yürütülen çalışmalarla üreticilere ücretsiz dut fidanı desteği sağlanıyor. Projelerle 1 yıllık asgari ücrete eş değer gelir elde edecek toplu ve sistemli dut bahçeleri oluşturuluyor.

"Bilecik'in 1921 yılında Yunan işgaline uğradığında 43 ipek fabrikası vardı"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kozaların yüzde 70'inin üretildiği İnhisar ilçesine bağlı köylerden Koyunlu köyünde Kozabirlik tarafından ücretsiz temin edilen dut fidanı dikiminde, Bilecik'in 1921 yılında Yunan işgaline uğradığında 43 ipek fabrikasının bulunduğunu ve Yunanlılar tarafından yakıldığını hatırlattı. İpekböcekçiliğinin önemli merkezinin Bilecik ve ilçeleri olduğunu belirten Vali Şentürk, "İpekçilik, sanayileşmeyle birlikte özellikle Çin'den ipek gelmesiyle ekonomik değerini yitirmiş. İnsanlarımız farklı arayışlara girmiş, özellikle Sakarya havzasındaki Söğüt ve İnhisar ilçe köylerinde örtü altı seracılık gelişme gösterdi. Ama köylere baktığımızda herkesin iyi bildiği iş ipekböcekçiliği. Bunu yeniden hayata geçirmek ve canlandırmak için çalışmalar içerisine girdik. Kozabirliğin destekleriyle temin edilen 700 dut fidanını Koyunlu köyümüzde toprakla buluşturduk. Buradan hasıl olacak yapraklarla ipekböcekçiliğini yeniden canlandırmak arzusundayız" dedi.

Vali Şentürk, Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Kozabirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Çakır, Köy Muhtarı Gürol Emir ve köylülerle birlikte dut fidanlarını toprakla buluşturdu. - BİLECİK

19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından ipekböcekçiliği canlandırılması çalışmaları
19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından ipekböcekçiliği canlandırılması çalışmaları
19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından ipekböcekçiliği canlandırılması çalışmaları
19. yüzyılda halkın temel geçim kaynaklarından ipekböcekçiliği canlandırılması çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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