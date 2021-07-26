19. yüzyıla ait tarihi mezar taşları onarıldı
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19. yüzyıla ait tarihi mezar taşları onarıldı

İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka - Haberler | Kültür Sanat

19. yüzyıla ait tarihi mezar taşları onarıldı- 19 mezar taşı restoratörlerin titiz çalışmasıyla eskisi gibi oldu Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan 19. yüzyıla ait 19 mezarın taşı onardı.

19. yüzyıla ait tarihi mezar taşları onarıldı- 19 mezar taşı restoratörlerin titiz çalışmasıyla eskisi gibi oldu

BİLECİK - Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan 19. yüzyıla ait 19 mezarın taşı onardı.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprakları Bilecik'te yer alan Belekoma Vadisi'nde, Şeyh Edebali Türbesi'nin çevresindeki 19 mezar taşı, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Rölave ve Anıtlar Müdürlüğü bağlı restoratörler tarafından onarıldı. Kentin ileri gelenlerinin mezarlarının bulunduğu alanı Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek'in geçtiğimiz aylarda incelemesinin ardından hemen bölgeye gelen ekipler çalışmalara başladı. Titizlikle çalışan ekipler, tüm mezarlar taşlarında bakım, onarım işlerini tamamlandı. Vali Şentürk, konuyla ilgili olarak "Tarihi mezar taşları, bir toplumun ve şehrin, hem dünü hem de bugünün tanıkları ve hafızasıdır. Dolayısıyla mezar taşları korunması gereken, kültür varlıklarımız arasındadır" ifadesinde bulundu.

Öte yandan, 2020 yılında Şeyh Edebali Türbesi'nin yanında bulunan mezar taşları işlemeleri, yazı-form ve stilleri, başlıklardaki bilgiler ışığında yürütülen saha çalışması bir ay sürdü.

19. yüzyıla ait tarihi mezar taşları onarıldı
19. yüzyıla ait tarihi mezar taşları onarıldı
19. yüzyıla ait tarihi mezar taşları onarıldı
19. yüzyıla ait tarihi mezar taşları onarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Kaan Toka

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