19 yıllık cinayet çözüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

19 yıllık cinayet çözüldü

24.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:39
19 yıllık cinayet çözüldü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın cinayeti 19 yıl sonra çözüldü.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın cinayeti 19 yıl sonra çözüldü. Zanlılardan birisinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, diğer zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2001 yılında askerden dağıtım iznine gelen 20 yaşındaki er Kasım Aydın, Yenikent Mesire Alanında kafası ezilip, boğularak öldürüldü. Faili meçhul olarak kapatılan dosya Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet bürosu dedektifleri tarafından yeniden açıldı. Dosyayı titiz bir şekilde inceleyen ekipler, yeni deliller ışığında farklı bilgilere ulaştı. Zanlının o dönem arkadaşı olan iki şüpheli üzerinde yoğunlaşan ekipler, yaptıkları operasyon ile H.İ'yi ( 47) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından H.İ. adli makamlara sevk edilirken, diğer şüphelinin başka bir suçtan ceza evinde olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

19 yıllık cinayet çözüldü
19 yıllık cinayet çözüldü
19 yıllık cinayet çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Erol Bulut Hüseyin Göçek Abdullah Avcı Mbwana Samatta
Tüm Haberler Hakem İngiltere Başakşehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 19 yıllık cinayet çözüldü | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 10:40:43. #1.14#
title