19 yılla aranan istismarcı JASAT'tan kaçamadı
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19 yılla aranan istismarcı JASAT'tan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Haberler | Yerel

- 19 yılla aranan istismarcı JASAT'tan kaçamadı Denizli'de 8 yıl önce işlediği istismar suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, JASAT'ın operasyonuyla saklandığı akraba evinde yakalandı.

- 19 yılla aranan istismarcı JASAT'tan kaçamadı

DENİZLİ - Denizli'de 8 yıl önce işlediği istismar suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, JASAT'ın operasyonuyla saklandığı akraba evinde yakalandı.

Edilen bilgiye göre; 2013 yılında işlemiş olduğu 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan M.A. hakkında bir süre önce yakalama kararı çıkartıldı. M.A'nın yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasında, zanlının Denizli'de yaşayan bir akrabasının evinde saklandığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan M.A., gözaltına alınarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. İfade işlemleri tamamlanan M.A., hakkında kesinleşmiş hapis cezalarından dolayı sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

19 yılla aranan istismarcı JASAT'tan kaçamadı
19 yılla aranan istismarcı JASAT'tan kaçamadı
19 yılla aranan istismarcı JASAT'tan kaçamadı
19 yılla aranan istismarcı JASAT'tan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

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