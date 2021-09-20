19 yılda aynı bölgeden 53 ameliyat oldu

Geçirdiği kazanın ardından 19 yıl sonra ayağa kalktı

Kayseri'de sıva ustası olarak çalışırken 20 metreden aşağıya düşen İşçi 19 yılda aynı bölgeden geçirdiği 53'üncü ameliyatın ardından sağlığına kavuştu

Ameliyatı için Kayseri'den Manisa'ya gelen ve 19 yıldır çektiği acıların tarifi olmadığını kaydeden Feyyaz Delice isimli işçi yeniden ayağa kalkıp yürüdü

MANİSA - Kayseri'de 2002 yılında inşaatta sıva ustası olarak çalışırken 20 metre yüksekten düşen Feyyaz Delice, 19 yılda aynı bölgeden 53'üncü ameliyatını oldu. 53'üncü ameliyatı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Güvenir Okçu tarafından yapılan Delice, yeniden sağlığına kavuşarak ameliyatın ardından ilk adımlarını atmanın mutluluğunu yaşadı.

Kayseri'de inşaatlarda sıva ustası olarak çalışırken 2002 yılında 20 metrede yüksekten aşağıya düşen ve leğen kemiği kırılan Feyyaz Delice 19 yılda 4 farklı şehirde 52 ameliyat olmasına rağmen bir türlü sağlığına kavuşamadı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Güvenir Okçu'ya ulaşan Feyyaz Delice 53'üncü ameliyat için Manisa'ya geldi. Hastanede yatışı yapılan Delice başarılı bir operasyonun ardından 19 yıldır çektiği acıları son buldu. Ameliyatın ardından ilk adımlarını atan Delice başta 19 yıldır kendisine sabırla bakan eşine ve ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.

"Hastamız yeniden yürüyecek"

Umudunu yitiren birçok hastanın tekrar sağlığına kavuşmasını sağlayan Prof. Dr. Güvenir Okçu, "Feyyaz Bey 2002 yılında yüksekten düşmeyle birlikte leğen kemiğinde bir kırık yaşamış. 2002 yılından bu yana farklı şehirlerde değişik sağlık kuruluşlarında toplam 52 kez ameliyat edilmiş ancak sağlığına kavuşamamış. Kendisi Kayseri'de ikamet ediyor. Neredeyse bin kilometrelik bir mesafe. Son gittiği meslektaşım ameliyatının Manisa'da yapılabileceğini söylüyor ve bizim hastanemizi öneriyor. kendisinin önce kızıyla iletişime geçtik, kızı da bir sağlık çalışanı. Kızıyla iletişim kurduktan sonra kendisiyle bir randevu oluşturduk. Hastanemize geldi, tetkikleri yapıldı. Kendisi defalarca ameliyat olduğu için riskleri ailesine anlattık. Aile tüm riskleri kabul etti bu da hastanın nasıl bir ıstırap yaşadığını gösteriyor. Riskler kabul edildikten sonra iki gün önce omurganın leğen kemiğine bağlandığı noktadan ve ön taraftan bir ameliyat yaptık. İki günü çok iyi geçirdi. Bir kanama yaşamadı, sinir hasarı yaşamadık. Ameliyata girdiği gibi çıktı. Kendisi tekrar ayağa kalkacak. Üzerine tam basıp yürümeye başlayacak. Bundan sonra rehabilitasyon ve nekahet süreci. Ameliyat yeri sorunsuz olduğunda da tekrar Kayseri'ye göndereceğiz ve belli aralıklarla bize kontrole gelecek." dedi.

"52 ameliyat oldum sağlığıma kavuşamadım"

Yaşadığı iş kazası sonrası 19 yıldır büyük acılar çektiğini dile getiren Feyyaz Delice ise, "2002 yılında yüksekten düşme sonucu 19 yılda 52 ameliyat oldum ve bir türlü tedavi edilemedim. O zamandan bu zamana çok acılar çekiyordum. Tarsus'ta, Ankara'da birçok yerde tedavi aradım bulamadım. 2002 yılından bu yana çok acılar çektim. Kayseri'de bir hocamız Güvenir Hocayı önerdi Manisa'ya geldik. Güvenir Hocam ameliyatımı yaptı acılarım son bulacak İnşallah. Sağlığıma kavuşacağım. Allah Güvenir Hocamdan razı olsun. Sıva ustasıydım yere düştüm. 4 şehir dolaştım buralarda birçok ameliyat oldum. 52 ameliyat geçirdim. Kayseri'de hastanede yatarken arkamda yaralar oluştu. Bacaklarımın arkasından et alıp yapıştırdılar tutmadı, enfeksiyon oluştu. Bizim yapacağımız bu kadar dediler eve gönderdiler o zamandan bu zamana şiddetli ağrılar çektim. Kayseri'de bir hocamız Güvenir Hocayı söyledi biz de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine geldik. Ameliyatımı yaptı yürümeme sebep olacak. Ameliyatımı oldum sağlığımda yerinde. Buradan yürüyerek gideceğim" diye konuştu.

"Keşke 19 yıl önce tanısaydım"

Ameliyatın ardından yürüme çalışmalarına başlayan ve koltuk değnekleriyle ilk adımlarını atan Feyyaz Delice duygularını şöyle dile getirdi: "Yıllardır yatan bir hastayım 4 farklı şehir gezdim. Bu ameliyatın yapılamayacağını ve masada kalacağımı, ameliyatın zamanında yapılmadığını söylediler. Güvenir hocam ameliyatımı yaptı. Damarlarıma sinirlerime zarar vermeden ameliyatımı yaptı. Şuanda yürüyorum. Güvenir hocama ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güvenir hocamı düştüğüm sene yani 19 sene önce bir haftalıkken görmüş olsaydım yaklaşık 20 yıl bu ağrıları çekmezdim belimin arkasında yaralar oluşmazdı. Koşup yürüyebilirdim de. Başta eşime, çocuklarıma bunca zaman benim yanımda oldukları için ve ameliyatı yapan hocalarıma çok teşekkür ediyorum.