19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
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19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

24.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:32

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2001 yılında mesire alanında bir kişinin darbedildikten sonra boğularak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2001 yılında mesire alanında bir kişinin darbedildikten sonra boğularak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mesire Alanı'nda Haziran 2001'de askerden dağıtım iznine gelen Kasım Aydın'ın (20) darbedildikten sonra boğularak öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, cinayeti Aydın'ın arkadaşı olduğu belirtilen H.İ. (47) ile başka bir suçtan cezaevinde bulunan kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, H.İ'yi İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
19 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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