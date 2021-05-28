19 yıl hapisle aranırken polis tarafından yakalandı
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19 yıl hapisle aranırken polis tarafından yakalandı

19 yıl hapisle aranırken polis tarafından yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

KARAMAN'da, 'kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti, çocukları fuhşa teşvik etmek ve silahla yağma' suçlarında 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Yasin Erbay, yakalandı.

KARAMAN'da, 'kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu ticareti, çocukları fuhşa teşvik etmek ve silahla yağma' suçlarında 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Yasin Erbay, yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan 4 yıl 3 ay, 'kasten öldürme' suçundan 5 yıl 8 ay, 'Çocukları fuhşa teşvik etme' suçundan 4 yıl 4 ay, 'silahla yağma' suçundan 3 yıl ve 3 ayrı 'yaralama' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Yasin Erbay'ın kente geldiğini belirledi. Yapılan planlı çalışmanın ardından Yasin Erbay, ekipler tarafından yakalandı.  Erbay, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.  

 


19 yıl hapisle aranırken polis tarafından yakalandı
19 yıl hapisle aranırken polis tarafından yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen

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