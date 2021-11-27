19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI - Haberler
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19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Kibar, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İZMİT'te kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat Kibar, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl cezası bulunan Murat Kibar'ın Kartepe Şevkatiye'de M.Y. isimli bir kişiye ait evde olduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskınlar Murat Kibar yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Murat Kibar emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI

19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI

19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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