19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, TELEVİZYON İZLERKEN YAKALANDI
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19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, TELEVİZYON İZLERKEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, 3 farklı suçtan hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan D. (31), saklandığı evde televizyon izlerken yakalandı.

KAYSERİ'de, 3 farklı suçtan hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan D. (31), saklandığı evde televizyon izlerken yakalandı. Gözaltına alınan Rıdvan D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Rıdvan D.?nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Polis ekipleri, Rıdvan D.?yi, oturma odasında televizyon izlerken yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, TELEVİZYON İZLERKEN YAKALANDI
19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, TELEVİZYON İZLERKEN YAKALANDI
19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, TELEVİZYON İZLERKEN YAKALANDI
19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, TELEVİZYON İZLERKEN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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19 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ, TELEVİZYON İZLERKEN YAKALANDI - Haberler
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