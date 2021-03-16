19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
16.03.2021 21:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:14
Aydın'da hakkında yağma suçundan 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın'da hakkında yağma suçundan 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Umurlu Mahallesi'nde yapılan çalışmada hakkında yağma suçundan 19 yıl 1 ay cezası olan Ş.A yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı