19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın'da hakkında yağma suçundan 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da hakkında yağma suçundan 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Umurlu Mahallesi'nde yapılan çalışmada hakkında yağma suçundan 19 yıl 1 ay cezası olan Ş.A yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı