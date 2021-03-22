19 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektiflerine yakalandı
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19 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektiflerine yakalandı

22.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:35
19 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma dedektiflerine yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 19 yıl 3 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarma dedektiflerinin takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 19 yıl 3 gün hapis cezası bulunan bir kişi jandarma dedektiflerinin takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekibi birlikte müşterek yaptıkları çalışma neticesinde İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'nde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arama kararı ile birlikte hakkında 19 yıl 3 gün kesinleşmiş hapis sezası bulunan M.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen M.Y. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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