Son dakika... 19 yerinden bıçaklanarak öldürülen Seda Kurt'un annesi: Umudumuzu da her şeyimizi de kaybettik

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da oturan Seda Kurt'un (41) birlikte yaşadığı resmi nikahsız eşi Ercan Akkaş (41) tarafından 19 yerinden bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçerken, annesi Bedia Akar, "Umudumuzu da her şeyimizi de kaybettik" dedi.

Anne Bedia Akar, kızı Seda Kurt'un 4 Kasım 2019 tarihinde öldürüldüğünü belirtirken, "2 yıl oldu. Seda elimizden uçtu. Çoluk çocuk herkes perişan, katil rahat. Bulunmadı, bulunamıyor, yakalanmıyor, çaresizlik, tükenmişlik. Umutların tükendiği yer. Umudumuzu da, her şeyimizi de kaybettik" dedi. Geçen her günde biraz daha tükendiklerini, umutlarını yitirdiklerini anlatan anne Bedia Akar, iki çocuk annesi kızını kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek şöyle dedi:

Üzerinde adliyeye giderken giydiği kızının mezar taşı ve fotoğrafının yanı sıra halen firari olan sanık Ercan Akkaş'ın nerede olduğunu soran tişörtü bulunan Bedia Akar, "Katil bulunup, benim için yeterli cezayı alıncaya kadar bu tişörtle dolaşacağım aldığı ceza yeterli olmaz, indirim alırsa bu tişört üzerimden ömür boyu çıkmayacak" ifadelerini kullandı.