19 Yaşındaki Hakem Tanya Zabrodina, Rusya'da Hakem Olmanın Zorluklarını Anlattı

Rusya'da hakemlik yapan Tanya Zabrodina, maç içinde başından geçen zorlukları anlattı. İşte o açıklamalar:

"Futbolu her zaman sevdim. Okulda çocuklarla beraber futbol oynuyordum. Ardından işi ciddiye aldım. 13 yaşından beri bu işi profesyonel şekilde yapıyorum. Messi'ye hayranım. Babam televizyondan onun maçlarını açtığında hemen yanına gidiyorum. Önce futbolcu oldum. Ailem, sakatlanmamdan korkuyordu. Futbolun kızlara göre olmadığını söylüyorlardı. Arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyordu. Ama futbol benim tutkumdu. Onlar zaten bu tutkunun beni içine almasından korkuyordu.

"BENİ 3. LİGDE GÖREVLENDİRİYORLAR"

FIFA hakem seminerlerine katıldım. Bunu her kız yapabilir. Hakem olmanız için önce içinizde ruh olması lazım. 2016'dan beri hakemlik yapıyorum. Daha çok yeniyim. Beni 3. Ligde görevlendiriyorlar. Şimdilik daha yüksek liglerde maç yönetmeme izin vermiyorlar. Aynı zamanda üniversitede reklamcılık ve halkla ilişkiler bölümünde okuyorum. İki işi bir arada götürebilirim. Maçların başında erkekler ''Bizim maçı bu hakem mi yönetecek? Nasıl ya?'' diye soruyorlar. Maç başladıktan 5 dakika sonra duruma alışıyorlar.

"BİR FUTBOLCU BANA ÇIKMA TEKLİFİ ETTİ"

Erkeklerin bana birkaç kez kötü laflar söylediklerini duydum. Çoğu zaman futbolculardan değil, taraftarlardan geliyor bu laflar. Bana ''Evine git, yemek pişir!'' diye bağırıyorlar. Ama maç içindeki duygularından dolayı böyle söylüyorlar, buna eminim. Zaten böyle şeylere alışmalıyım. Ben bir hakemim. Eğer kendimi yönetemiyorsam nasıl maçı yöneteyim? Bir keresinde şöyle olmuştu. Bir futbolcu bana sürekli güzel şeyler söylüyordu. İlk söylediğinde güldüm, devam etti. 90 dakika boyunca bana iltifatlarda bulundu. Maç bittiğinde ise beni dışarı çıkmaya davet etti. Ben tabii hayır dedim.

"YALNIZIM, SEVGİLİM YOK"

Yalnızım, sevgilim yok ama zaten ilişkilerde pek iyi değilim. Bu işi de para için yapmıyorum. Finansal olarak düşünsem zaten bu işi yapmazdım.

(Sporx)