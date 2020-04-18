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Pamukkale, Güncel

19 yaşındaki Sultan'dan haber alınamıyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yaşayan üniversite öğrencisi Sultan Kocaman (19), koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olmasına rağmen dün çıktığı evine geri dönmedi.

18.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:57
19 yaşındaki Sultan'dan haber alınamıyor

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yaşayan üniversite öğrencisi Sultan Kocaman (19), koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan yaş grubunda olmasına rağmen dün çıktığı evine geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kayıp başvurusunda bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencisi Sultan Kocaman, dün öğle saatlerinde ailesiyle yaşadığı Mehmetçik Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ancak geri dönmedi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.Ağabey Seyfettin Kocaman, kız kardeşinin hayatından endişe ettiklerini belirterek, "Kardeşim öğle saatlerinde hiçbir şey söylemeden, yasağa rağmen evden ayrılmış. Kendisinden haber alamıyoruz. Cep telefonu kapalı, ulaşamıyoruz. Kardeşimin bulunmasını istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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