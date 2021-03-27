19 yaşındaki suç makinesi kovalamaca sonucu yakalandı
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19 yaşındaki suç makinesi kovalamaca sonucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
19 yaşındaki suç makinesi kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 hırsızlık olayı şüphelisi olan ve yağma suçundan aranması bulunan 19 yaşındaki genci kovalamaca sonucu yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 hırsızlık olayı şüphelisi olan ve yağma suçundan aranması bulunan 19 yaşındaki genci kovalamaca sonucu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Esentepe, Sakarya ve Kazım Karabekir mahallelerinde iş yerinden, otodan ve ikametten meydana gelen 6 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak tespit edilen E.A.'nın (19) saklandığı yeri belirleyen ekipler, genci yakalamak için operasyon düzenledi. 5 ekip ve 10 personelle yapılan operasyonda polislerden kaçmaya çalışan E.A., kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan incelemelerde E.A.'nın 'Gece Vakti Silahla Yol Kesme yada Konutta İşyerinde veya Eklentilerinde Yağma' ve 'Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından aranması bulunduğu tespit edildi.

E.A., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

19 yaşındaki suç makinesi kovalamaca sonucu yakalandı
19 yaşındaki suç makinesi kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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