19 Yaşındaki Sevinç Tekin Milletvekili Aday Adayı Oldu

Ege Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Sevinç Tekin, AK Parti İzmir 2. bölgeden milletvekili aday adayı oldu.

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanlığında yapılan aday tanıtım toplantısında konuşan İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemin altını çizdi. Çiftçioğlu, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan her zaman 'Gençler sahada olmalıdır' der. AK Parti'de gençler ile kadınların değer görmesi ve rol alması bizlere sorumluluklar yüklemektedir. Biz gençlere düşen de Cumhurbaşkanımızı mahcup etmemek ve çalışmalarımıza ara vermeden devam etmektedir. Sevinç kardeşimiz de lise yıllarından bu yana partide çeşitli görevler aldı. Onun milletvekili aday adayı olması da bizim için övünç kaynağıdır. İktidarımız döneminde alınan seçilme yaşının 18'e çekilmesi devrimdir" dedi.

"Tecrübe kazandım"

Türkiye'nin en genç milletvekili aday adayları arasında yer alan Sevinç Tekin, genç olmasına rağmen AK Parti içinde aldığı görevler sayesinde tecrübe kazandığını belirterek, "AK Parti kapısından içeriye girdiğimde bu davanın bir neferi olmam gerektiği inancına vardım. Bu inançla yıllarca partimizde çeşitli görevlerde bulundum. Bana layık görülen tüm görevleri geliştirmek adına çalıştım ve bu süreçte tecrübe kazandım" ifadelerini kullandı.

"Gençlere örnek olacağım"

Milletvekili olması durumunda tutmayacağı sözler vermeyeceğini belirten üniversite öğrencisi Tekin, "Attığım her adımda partimizin değerleri ışığında hareket ettim. Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemden cesaret alarak İzmir 2. bölgeden aday adayı oldum. Milletvekili olduğum takdirde mecliste oturduğum koltuk tüm gençleri temsil edecek ve bu durum gençlere örnek olacak. Hiçbir zaman tutmayacağım sözler vermeyeceğim" diye konuştu. - İZMİR