19 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

21.10.2019 21:45

Osmaniye'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ekrem Elmas'ın kullandığı 80 AAR 112 plakalı motosiklet ile Salih G. (59) idaresinde ki 80 AJ 767 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet fırlayarak asfalt zemine düşen Ekrem Elmas ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ekrem Elmas'ı Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ekrem Elmas kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Salih G'nin tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

(Selçuk Şavran/İHA)

Kaynak: İHA