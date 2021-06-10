19 yaşındaki genç, kendi tasarımlarını internetten satarak dükkan açtı
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19 yaşındaki genç, kendi tasarımlarını internetten satarak dükkan açtı

19 yaşındaki genç, kendi tasarımlarını internetten satarak dükkan açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kayseri'de 19 yaşındaki Dijan Sürücü, kendi tasarımı olan tişörtleri pandemi döneminde internetten satarak biriktirdiği paralarla kıyafet tasarım dükkanı açtı.

Kayseri'de 19 yaşındaki Dijan Sürücü, kendi tasarımı olan tişörtleri pandemi döneminde internetten satarak biriktirdiği paralarla kıyafet tasarım dükkanı açtı.

Pandemi dönemini fırsata çeviren ve kendi tasarımı olan şekillerin basıldığı tişörtleri internetten satan 19 yaşındaki Dijan Sürücü, herhangi bir kredi desteği almadan kendine kıyafet tasarım dükkanı açtı.

Annesinin terzi olduğunu ve küçük yaştan itibaren giyim sektörüne ilgisi olduğunu ifade eden Dijan Sürücü, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nde moda tasarım bölümünü okuyorum. Annemin yanında bu işi öğrendim ve moda tasarımını okumak istedim ve üniversitede moda tasarım bölümünü okuyorum" diye konuştu.

İlk başlarda kendi çizimlerinin bulunduğu tişörtleri ve tasarımını yaptığı giysileri arkadaşlarına sattığını ancak pandemi nedeniyle internette satışların artmasını fırsat bilerek internet ortamında da tişört satmaya başladığını anlatan 19 yaşındaki genç girişimci Dijan Sürücü, "İnternet ortamında da satışlar yaptıktan sonra biriktirdiğim paralar ve biraz da ailemin desteği ile bir dükkan açma fikri oluştu ve dükkanımızı açtık" dedi.

"Ceketlerin ve giysilerin tasarımını kendim yapıyorum. Tişörtlerin üzerindeki baskıları ise esinlendiğim çizimlerden yapıyoruz" diyen Dijan Sürücü, "Daha çok internet üzerinden bana ulaşanlar kendi istedikleri çizimleri gönderiyorlar ben de bunlara kendi stilimi yansıtarak tişörtlere bastırıyorum. Kişiye özel çalıştığım için insanların isteğine göre hareket ediyorum" ifadesinde bulundu.

Dijan Sürücü, 18-25 yaş arasındaki gençlere hitap ettiğinin altını çizerek, dükkanı açarken herhangi bir kredi almadığını ve tamamen kendisinin ve ailesinin desteği ile işe atıldığını ifade etti. - KAYSERİ

19 yaşındaki genç, kendi tasarımlarını internetten satarak dükkan açtı
19 yaşındaki genç, kendi tasarımlarını internetten satarak dükkan açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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