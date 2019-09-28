19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)
CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDIAdana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Sezer Ç.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.