19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)

19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDIAdana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

28.09.2019 01:34
19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü (2)

CİNAYET ZANLISI NİKAHSIZ EŞ YAKALANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Melike Demirci'yi (19) 4 bıçak darbesiyle öldürüp kaçan Sezer Ç. (24), polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan cinayet zanlısı Sezer Ç.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
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