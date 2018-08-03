19 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki Ufuk Memiş, evinde ölü bulundu.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki Ufuk Memiş, evinde ölü bulundu.
Derebahçe Mahallesi'nde anne ve babası ile yaşayan Ufuk Memiş'i yatakta hareketsiz bulan ailesi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirledi.
Memiş'in cesedi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin incelemesinin ardından, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.