19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi
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19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi

11.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:40
19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren Gamze Çetinkaya, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 19 yaşında yaşamını yitiren Gamze Çetinkaya, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Önceki gün Konacık Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 19 yaşındaki Gamze Çetinkaya'ya, Turgutreis Bodrum karayolunda seyreden F.H. idaresindeki bir otomobil çarpmış, kazada ağır şekilde yaralanan Gamze Çetinkaya, Bodrum'da özel bir Hastanede kaldırılmıştı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmişti. Üniversiteye hazırlandığı öğrenilen Gamze'nin cenazesi önce Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Karacasu İlçesi Alemler Mahallesi'ne gönderilen cenaze gözyaşları arasında toprağa verildi. Yağmur altında gerçekleştirilen cenaze törenine ailesi ve yakınları ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Genç kızın babasının Bodrum Belediyesi'nde çalışmasından dolayı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de Aydın'daki cenaze törenine katılarak ailesine başsağlığı diledi. - MUĞLA

19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi
19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi
19 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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