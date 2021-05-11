19 yaşındaki dağcı Şehroze Kaşif, Everest Dağı'na tırmanan en genç Pakistanlı oldu
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19 yaşındaki dağcı Şehroze Kaşif, Everest Dağı'na tırmanan en genç Pakistanlı oldu

19 yaşındaki dağcı Şehroze Kaşif, Everest Dağı'na tırmanan en genç Pakistanlı oldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistanlı dağcı 19 yaşındaki Şehroze Kaşif, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanan en genç Pakistanlı oldu.

Pakistanlı dağcı 19 yaşındaki Şehroze Kaşif, dünyanın en yüksek dağı Everest'e tırmanan en genç Pakistanlı oldu.

Pakistan Alp Dağları Kulübünden yapılan açıklamaya göre Kaşif, 8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı'nın zirvesine çıkmayı başardı.

Pakistan Alp Dağları Kulübü Genel Sekreteri Karrar Haidri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaşif'in beraberindeki takım arkadaşlarıyla dağın zirvesinden inişe geçtiğini belirtti.

Kaşif, Everest Dağı'na tırmanmayı başaran 6'ncı ve en genç Pakistanlı oldu. 2013'te Samina Baig, söz konusu dağa tırmanan ilk Pakistanlı kadın olmuştu.

Dağcılığa 11 yaşında başlayan Kaşif, bugüne kadar 3 bin metreden 8 bin metreye kadar çok sayıda dağa tırmandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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