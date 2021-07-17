19 yaşındaki atlet evinde hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 19 yaşındaki genç atlet evinde hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 19 yaşındaki genç atlet evinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İsmail Erez Bulvarı'ndaki bir apartmanın 14. katında yaşayan atletizm sporcusu C.S'yi, ailesi evde hareketsiz yatarken fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan