19 yaşında başladığı öğretmenliğe 46 yıl sonra veda etti Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü Ensar Külekçi, 29 Ağustos 1974 yılında başladığı öğretmenlik görevine 46 yıl görev yaptıktan sonra yaş haddinden emekli olarak veda etti.

Yaklaşık yarım asra uzanan görev süresi sonrasında yaş haddinden emekli olan Okul Müdürü Ensar Külekçi için veda yemeği düzenlendi. Düzenlene etkiliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Ensar Külekçi'ye teşekkür belgesini takdim etti. Ardından kısa bir konuşma yapan Demir, "Bu yarım asırlık zamanda çocuklarımıza söylediği her güzel söz, öğrettiği her altın harf ve her anlamlı kelime için devletimiz ve milletimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - BİLECİK

