AMASYA (AA) - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan 19 Yaş Altı Türkiye Kriket Şampiyonası, Amasya'da başladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler çerçevesinde Fındıklı Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona, 7 erkek ve 7 kadın takımı olmak üzere toplamda 172 sporcu katıldı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Kriket Derneği Başkanı Hasan Sabit Alta, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Türkiye genelinde organizasyonlarına devam ettiklerini söyledi.

Müsabakaların 21 Kasım'a kadar devam edeceğini aktaran Alta, şunları kaydetti:

"19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası yapıyoruz. Buradan seçilecek çocuklarımız, 2022 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak, onun için burada bir turnuva yapıyoruz. Ondan sonra bir kamp yapılacak, tekrar bir turnuva, bir kamp daha yapıp takımımızı belirleyeceğiz. Şu anda burada toplam 14 takımımız var, 7'si kadın, 7'si erkek takımımız var. İdarecilerimiz, hakemlerimizle birlikte 212 kişiyiz şu anda Amasya'da. Biz bu spor dalının Türkiye'de gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

AA / Cihan Okur - Spor Haberleri

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