19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara'da yapılacak
19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.
19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 620 sporcunun katılacağı organizasyon, 4-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde eleme müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada ana tablo karşılaşmalarına ise 6 Mart Cuma günü geçilecek.
Şampiyona, 8 Mart Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.
Kaynak: AA