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19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, yarın Ankara'da başlayacak.

03.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:26
19 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

19 Yaş Altı Badminton Şampiyonası, yarın 'da başlayacak.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 620 sporcunun katılacağı organizasyon, 4-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde eleme müsabakalarıyla başlayacak şampiyonada ana tablo karşılaşmalarına ise 6 Mart Cuma günü geçilecek.

Şampiyona, 8 Mart Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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