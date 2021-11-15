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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'yı ağırlayacak

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'yı ağırlayacak

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki 3. ve son maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki 3. ve son maçında yarın Romanya ile karşılaşacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı Belçika Futbol Federasyonundan hakem Bram Van Driessche yönetecek.

İki takım da gruptaki ilk 2 maçında San Marino ve Letonya'yı yendi. İki karşılaşma sonunda averajı daha iyi olan Romanya lider durumda bulunurken, ay-yıldızlılar ikinci sırada yer alıyor.

Gruptaki son maç öncesinde Türkiye ile Romanya Elit Tur'a yükselmeyi garantiledi. Elit Tur maçları gelecek yılın bahar aylarında oynanacak. Finaller ise yaz aylarında Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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