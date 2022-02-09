19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya'ya 1-0 yenildi - Haberler
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya'ya 1-0 yenildi

AA, Emrah Oktay - Spor
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta İtalya'ya 1-0 yenildi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında deplasmanda özel maçta karşılaştığı İtalya'ya 1-0 mağlup oldu.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında deplasmanda özel maçta karşılaştığı İtalya'ya 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taranto şehrindeki Erasmo Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya'nın golünü 44. dakikada penaltıdan Fabio Miretti kaydetti.

Karşılaşmayı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile A ve Ümit Milli Takım Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı da tribünden takip etti.

Mart ayında oynanacak Elit Tur'un ardından UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri, 18 Haziran-1 Temmuz'da Slovakya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

Avrupa Şampiyonası, Futbol, İtalya, Milli, Spor, Haberler

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