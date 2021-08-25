19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 1-7 Eylül'de Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın aday kadrosu belli oldu.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 1-7 Eylül'de Hırvatistan'da katılacağı Uluslararası Dostluk Turnuvası'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 28 Ağustos Cumartesi günü Kavacık Park Inn by Radisson Otel'de toplanacak.

Ay-yıldızlı takım, turnuvada Hırvatistan'ın yanı sıra Galler ve Avusturya ile mücadele edecek.

Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)

Defans: Seyhan Yiğit (1.FC Nünberg), Bilal Ceylan (Bandırmaspor), Emin Bayram (Beypiliç Boluspor), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Bedirhan Özyurt (Medipol Başakşehir), Polat Abay (Niğde Anadolu), Ahmetcan Kaplan, Arif Boşluk (Trabzonspor)

Orta saha: Kazımcan Karataş (Altay), İsmail Zehir (Aytemiz Alanyaspor), Apti Mert Çayir (Bodrumspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Yiğit Emre Çeltik (Fortuna Sittard), Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Ali Alperen Çelik (Trabzonspor), Emirhan Gürler, Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Emre Demir (Yukatel Kayserispor)

Forvet: Eren Aydın (Galatasaray), Mirhan İnan (VfB Stuttgart), Ali Sühan Demirel (VfL Bochum)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Uluslararası Dostluk Turnuvası aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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