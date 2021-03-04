19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı sona erdi

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı bugün yapılan antrenmanla sona erdi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki sabah antrenmanı teknik direktör Şenol Ustaömer yönetiminde gerçekleştirildi.

Kampla ilgili federasyon sitesinde yer alan açıklamada, "Ümit Milli Takım için önemli bir oyuncu kaynağı olan 19 Yaş Altı Milli Takımımız, UEFA'nın 19 Yaş Altı turnuvalarını iptal etmesine rağmen çalışmalarını yoğun bir tempoda gerçekleştirdi. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U19 Millilerin antrenmanlarını yakından takip etti." ifadeleri yer aldı.

19 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı 28 Şubat'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever