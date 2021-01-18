19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

18.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:33
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Antalya'da 24-29 Ocak tarihleri arasında hazırlık kampı gerçekleştirecek 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Antalya'da 24-29 Ocak tarihleri arasında hazırlık kampı gerçekleştirecek 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer'in yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor), Bilal Karataş (Yozgatspor 1959 FK).

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı, Emin Bayram (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor).

Orta saha: Kerem Şen, Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Halil İbrahim Sevinç (Fraport TAV Antalyaspor), Bartu Elmaz, Atalay Yıldırım (Galatasaray), Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon), Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Emir Şenocak (Medipol Başakşehir), Hakan Yeşil (Trabzonspor).

Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Gülhan Üreyen (Fenerbahçe).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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